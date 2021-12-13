Прямой эфир
Авто
Tesla приступила к сборке грузовиков Semi
Происшествия
Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве
Общество
Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»
Общество
В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве
Общество
Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту
Спорт
Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Мир
В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
Общество
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины
Общество
Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства
Политика
Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Сюжет:

Аналитик перечислила варианты развития рынка сжиженного газа в Европе

Аналитик Бодрова: ситуация с ценами сжижженого газа в Европе может развиваться альтернативно
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с ценами на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в Европе может развиваться в этом сезоне совершенно альтернативно, с резкими всплесками роста стоимости и плавной коррекцией. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», в понедельник, 13 декабря.

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис
Эксперты прогнозируют рост цен на топливо и не исключают остановку промышленных предприятий

Ранее в этот же день биржевая цена на СУГ по территориальному европейскому индексу по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 16,13%, или на 4236 рублей, достигнув 30 490 рублей за тонну впервые с 26 ноября.

Бодрова предположила, что цены на сжиженные углеводороды растут на фоне повышенного спроса на топливо перед похолоданием в Европе. Она отметила, что газовые хранилища в европейских странах «так и не были заполнены полностью перед сезоном повышенного отбора, сейчас отбор идет полным ходом, хранилища требуют восполнения объемов».

«Может быть, дополнительный эффект оказывает ранее сниженная цена на газ», — добавила аналитик.

Также одной из причин колебаний стоимости СУГ является внешний фон, а именно цены на биржевом спотовом рынке в Европе, где сегодня цены сильно выросли, заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Он отметил, что в России это «весьма тонкий рынок с крупной монополией», причем объемы именно биржевой торговли СУГ не развиты.

«Поэтому подобные скачки цен допустимы на тонких торгах. Прогнозировать биржевые цены на газ трудно», — заключил экономист.

Эдуард Харин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», указал, что цены на газ идут вверх в том числе из-за ситуации вокруг «Северного потока – 2», которая обострилась после заявлений германской стороны о том, что проект не соответствует европейским требованиям.

«Вероятно, это очередные спекуляции на эту тему и продолжения здесь не будет, но рынок получил новую порцию стресса и учел ее в ценах», — сказал он.

Кроме того, рост цен подкрепляет отсутствие дополнительного предложения газа, добавил Харин.

По его словам, дальнейшие перспективы «очень сложно» спрогнозировать, весь 2021 год оказался «очень волатильным». Он подчеркнул, что многое зависит от погодных условий, но можно говорить о том, что до конца отопительного сезона, то есть до марта–апреля 2022 года, цены на СПГ «останутся на высоком уровне».

В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.

Ранее в том же месяце российский сенатор Алексей Пушков отметил, что европейцам внушают, что в газовом кризисе в регионе виновата Россия, несмотря на то что после приостановки сертификации трубопровода «Северный поток – 2» цены на газ возросли на 18%. Он напомнил, что российская сторона стабильно поставляет газ в Европу.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Там отметили, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Оператор проекта не раз заявлял, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступали государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021