Аналитик перечислила варианты развития рынка сжиженного газа в Европе

Ситуация с ценами на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в Европе может развиваться в этом сезоне совершенно альтернативно, с резкими всплесками роста стоимости и плавной коррекцией. Об этом заявила «Известиям» Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари», в понедельник, 13 декабря.

Ранее в этот же день биржевая цена на СУГ по территориальному европейскому индексу по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 16,13%, или на 4236 рублей, достигнув 30 490 рублей за тонну впервые с 26 ноября.

Бодрова предположила, что цены на сжиженные углеводороды растут на фоне повышенного спроса на топливо перед похолоданием в Европе. Она отметила, что газовые хранилища в европейских странах «так и не были заполнены полностью перед сезоном повышенного отбора, сейчас отбор идет полным ходом, хранилища требуют восполнения объемов».

«Может быть, дополнительный эффект оказывает ранее сниженная цена на газ», — добавила аналитик.

Также одной из причин колебаний стоимости СУГ является внешний фон, а именно цены на биржевом спотовом рынке в Европе, где сегодня цены сильно выросли, заявил «Известиям» Денис Домащенко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Он отметил, что в России это «весьма тонкий рынок с крупной монополией», причем объемы именно биржевой торговли СУГ не развиты.

«Поэтому подобные скачки цен допустимы на тонких торгах. Прогнозировать биржевые цены на газ трудно», — заключил экономист.

Эдуард Харин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», указал, что цены на газ идут вверх в том числе из-за ситуации вокруг «Северного потока – 2», которая обострилась после заявлений германской стороны о том, что проект не соответствует европейским требованиям.

«Вероятно, это очередные спекуляции на эту тему и продолжения здесь не будет, но рынок получил новую порцию стресса и учел ее в ценах», — сказал он.

Кроме того, рост цен подкрепляет отсутствие дополнительного предложения газа, добавил Харин.

По его словам, дальнейшие перспективы «очень сложно» спрогнозировать, весь 2021 год оказался «очень волатильным». Он подчеркнул, что многое зависит от погодных условий, но можно говорить о том, что до конца отопительного сезона, то есть до марта–апреля 2022 года, цены на СПГ «останутся на высоком уровне».

В конце ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе и спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками. По его словам, Европа в этом году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.

Ранее в том же месяце российский сенатор Алексей Пушков отметил, что европейцам внушают, что в газовом кризисе в регионе виновата Россия, несмотря на то что после приостановки сертификации трубопровода «Северный поток – 2» цены на газ возросли на 18%. Он напомнил, что российская сторона стабильно поставляет газ в Европу.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Там отметили, что продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Оператор проекта не раз заявлял, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступали государства Прибалтики, Польша, США и Украина.