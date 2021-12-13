Спикер МИД Украины Николенко назвал необоснованными слова Путина об активах СССР

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в понедельник, 13 декабря, заявил о том, что Киев считает необоснованным говорить о невыполнении обязательств перед Москвой по передаче зарубежных активов СССР.

Таким образом Николенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина. В воскресенье, 12 декабря, глава государства напомнил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывших союзных республик. Делалось это с расчетом, что республики передадут Москве зарубежные активы. Президент России отметил, что Москва погасила долги, однако передали активы ей далеко не все страны, в том числе и Украина.

Николенко отметил, что раздел имущества СССР регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. В документе отмечено, что долг Украины составляет 16,37%. При этом в 1994 году, как утверждает спикер МИД Украины, Киева и Москва подписали соглашение о нулевом варианте. Россия обязалась выплатить долги за Украину, а Киев в ответ передавал Москве свою долю в активах.

При этом документ не прошел ратификацию в Верховной раде, так как российская сторона якобы не предоставила информацию о стоимости украинских активов, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — сказал Николенко сайту «Укринформ».

Ранее, 30 июня, Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Путин отметил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы. Однако, несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, кладовой различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества.

Ранее, в марте, были опубликованы результаты соцопроса ВЦИОМа, согласно которым большая часть опрошенных россиян — 67% — выразила сожаление из-за распада Советского Союза. Отмечалось, что идею сохранения СССР поддержало также большинство представителей самой молодой возрастной группы.