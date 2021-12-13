Прямой эфир
Авто
Tesla приступила к сборке грузовиков Semi
Происшествия
Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве
Общество
Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»
Общество
В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве
Общество
Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту
Спорт
Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Мир
В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
Общество
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины
Общество
Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства
Политика
Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Спикер МИД Украины Николенко назвал необоснованными слова Путина об активах СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в понедельник, 13 декабря, заявил о том, что Киев считает необоснованным говорить о невыполнении обязательств перед Москвой по передаче зарубежных активов СССР.

Плоды того августа: как в 1991 году был приговорен СССР
И зачем китайцы сегодня изучают историю ГКЧП

Таким образом Николенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина. В воскресенье, 12 декабря, глава государства напомнил, что в 1993 году РФ взяла на себя обязательства погасить все долги бывших союзных республик. Делалось это с расчетом, что республики передадут Москве зарубежные активы. Президент России отметил, что Москва погасила долги, однако передали активы ей далеко не все страны, в том числе и Украина.

Николенко отметил, что раздел имущества СССР регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. В документе отмечено, что долг Украины составляет 16,37%. При этом в 1994 году, как утверждает спикер МИД Украины, Киева и Москва подписали соглашение о нулевом варианте. Россия обязалась выплатить долги за Украину, а Киев в ответ передавал Москве свою долю в активах.

При этом документ не прошел ратификацию в Верховной раде, так как российская сторона якобы не предоставила информацию о стоимости украинских активов, добавляет сайт «Газета.Ru».

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — сказал Николенко сайту «Укринформ».

Ранее, 30 июня, Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Путин отметил, что, когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы. Однако, несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, кладовой различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества.

Ранее, в марте, были опубликованы результаты соцопроса ВЦИОМа, согласно которым большая часть опрошенных россиян — 67% — выразила сожаление из-за распада Советского Союза. Отмечалось, что идею сохранения СССР поддержало также большинство представителей самой молодой возрастной группы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021