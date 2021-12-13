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Омские власти опровергли планы по переносу мемориала с Сибзавода

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В министерстве культуры Омской области опровергли планы по переносу военного мемориала с территории Сибзавода. Вопрос рассматривала топонимическая комиссия, которая проголосовала против.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что местный застройщик Алексей Певнев, который возглавляет компанию «Сибгазстройдеталь Инвест», в прошлом году выкупил четыре земельных участка бывшего Сибзавода общей площадью порядка 15 га. Инвестор планировал снести ветхие и недействующие цеха.

На заводской территории находится и объект культурного наследия — воинский мемориал в память о погибших сотрудниках предприятия, Вопрос о сносе мемориала был вынесен на заседание топонимической комиссии. По словам представителя регионального министерства культуры, мемориал является охраняемым памятником, поэтому никаких действий с ним совершать нельзя. Комиссия в итоге проголосовала против переноса.

Предприятие существует на этом месте более 100 лет. На территории сохранился краснокирпичный дореволюционный цех. Однако памятником он не является, поэтому пойдет под снос.

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