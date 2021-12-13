Прямой эфир
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в Подмосковье
Мир
Швейцарский суд подтвердил экстрадицию россиянина Клюшина в США
Экономика
Кабмин ФРГ призвал дождаться проверки на соответствие СП-2 критериям ЕС
Спорт
Дрозд заявил о способности Дижона «наказать» Слащинина
Экономика
В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря
Мир
ЕС включил в список санкций несколько российских компаний
Общество
Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию
Мир
В ФРГ напомнили о шансе продолжить переговоры в нормандском формате
Культура
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России
Сюжет:

54 млн россиян получили QR-коды на портале «Госуслуги»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

QR-коды на портале «Госуслуги» уже получили 54 млн россиян. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

Укольный случай: как в России будут вакцинировать подростков
Сколько доз «Спутника М» поступит в гражданский оборот уже в декабре

Она добавила, что в МФЦ этот документ оформили гораздо меньше людей — всего 1,7 млн за всё время пандемии, сообщает телеканал «360».

По словам вице-премьера, «Госуслуги» завоевал в стране большую популярностью. Сегодня этим сайтом пользуются 75% взрослого населения России — примерно 91 млн человек.

Сертификат появляется в «Госуслугах» автоматически — после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса (либо однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России. Такой документ действует в течение года. Столько же активен QR-код для переболевших, начиная от даты выздоровления.

Ранее в этот день Голикова сообщила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, передает RT. По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

10 декабря сообщила Голикова, коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Она отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется. В тот же день вице-премьер заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021