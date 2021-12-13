54 млн россиян получили QR-коды на портале «Госуслуги»

QR-коды на портале «Госуслуги» уже получили 54 млн россиян. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании в Госдуме.

Она добавила, что в МФЦ этот документ оформили гораздо меньше людей — всего 1,7 млн за всё время пандемии, сообщает телеканал «360».

По словам вице-премьера, «Госуслуги» завоевал в стране большую популярностью. Сегодня этим сайтом пользуются 75% взрослого населения России — примерно 91 млн человек.

Сертификат появляется в «Госуслугах» автоматически — после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса (либо однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России. Такой документ действует в течение года. Столько же активен QR-код для переболевших, начиная от даты выздоровления.

Ранее в этот день Голикова сообщила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год, передает RT. По ее словам, тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

10 декабря сообщила Голикова, коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Она отметила, что коллективный иммунитет выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

Вице-премьер указала, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только в случае, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется. В тот же день вице-премьер заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в 12 регионах РФ.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.