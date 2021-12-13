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Синоптик рассказал о погоде в Москве на Новый год

Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на Новый год
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.

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По словам специалиста в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» в понедельник, 13 декабря, по предварительным прогнозам, температурные показатели к концу месяца будут на несколько градусов ниже нормы.

Как отметил Тишковец, это дает жителям европейской части страны неплохие шансы на морозный Новый год.

«Еще рано говорить, но на горизонте перед январем ожидается обвал холода, который распространится на большую часть европейской России. Обвал холода не будет столь аномальным, но температурный режим где-то на несколько градусов будет холоднее, чем должен быть», — рассказал синоптик.

Он добавил, что велика вероятность встречать Новый год «не в условиях сопливой погоды» и слякоти, а с сохранившимися сугробами, бодрящими морозами, «с нормальной русской зимой».

Ранее в этот день ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что в Москву придет самый сильный снегопад с начала зимы. Он будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря. За 12–13 часов выпадет около 10 см. Высота снежного покрова увеличится до самого высокого значения сезона до 22–25 см. К утру вторника высота снежного покрова в Москве увеличится на 60%, уточняет РИАМО. Такие большие сугробы соответствуют климатической норме первой декады января, пишет сайт kp.ru.

Старков добавил, что в отличие от многих других снегопадов этот будет «тихим», то есть без сопровождения ветра и метели. Температура воздуха останется слабоотрицательной в течение суток: от -1 до -4 градусов.

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