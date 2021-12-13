Доставку лекарств на дом всем льготникам запустят в Белгородской области

Всем льготникам Белгородской области будут привозить лекарства прямо на дом, сообщил врио заместителя губернатора региона по социальному блоку Константин Курганский. По его словам, в следующем году более 2 млрд рублей будет выделено на препараты и их адресную доставку гражданам.

«Будут выделены средства на льготные лекарства для жителей области. Параллельно мы запустим в 2022 году проект по доставке этих лекарств. Все без исключения жители региона, которые имеют право на получение этих лекарств, их получат. Мы для этого всё сделаем», – цитирует Курганского bel.ru.

В настоящий момент воспользоваться услугой доставки льготных препаратов в Белгородской области могут свыше 80 тыс. человек.

Около 33% россиян признались, что испытывают сложности с приобретением лекарств — в прошлом году этот показатель был ниже на 10%. Об этом говорится в исследовании, проведенном НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и «Фармпробегом» (есть в распоряжении «Известий»). Основные проблемы связаны с нехваткой денег (59%) и отсутствием лекарственного обеспечения (41%). Что же касается покупки медикаментов для детей, то трудности возникают чаще всего из-за высокой стоимости товаров (81%).