Отец назвал глупостью объявление дочери о продаже ребенка

Отец 17-летней девушки, которая разместила в Сети объявление о продаже младенца за 10 тыс. рублей, назвал поступок дочери детской глупостью. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, он объяснил дочери, что «так делать больше не надо».

Отмечалось, что девушка выложила в Сети объявление с фотографией чужого ребенка для того, чтобы прорекламировать свой мини-бизнес по приготовлению тортов на заказ.

В последнее время у девушки было мало заказов. По этой причине, судя по всему, девушка решила заняться «черным пиаром», сообщает телеканал.

В ноябре возбудили уголовное дело против 26-летней местной жительницы Москвы. Сообщалось, что ее подозревают в попытке продать новорожденного ребенка. По версии следствия, женщина разместила в интернете сообщение о поиске родителей для новорожденного мальчика.

В ходе переписки с предполагаемыми родителями она указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тыс. рублей. После получения денег женщина передала ребенка покупательнице и написала расписку. Позже ее задержали правоохранители.

Ранее, 3 сентября, суд в Ставропольском крае приговорил жительницу Тюмени к 2,3 года колонии общего режима за попытку продать недавно родившегося сына за 50 тыс. рублей. Ее подельница, через которую осужденная пыталась совершить продажу, получила три года условно и запрет занимать определенные должности.