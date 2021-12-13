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Арт-резиденции оборудуют в заброшенных зданиях в Югре

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В заброшенных зданиях Югры могут появиться настоящие арт-резиденции. Превратить аварийные объекты в произведения искусств предлагают жители ХМАО, участвующие в финале лаборатории по созданию креативных пространств Rurban Creative Lab.

В мэрии Сургута muksun.fm рассказали, что суть проекта заключается в создании креативных кластеров на месте заброшенных зданий непосредственно в этом городе, в административном центре, Ханты-Мансийске, а также в Белоярском районе. Уже известно, что в Сургуте согласились переделать два строения в арт-резиденции.

Возможность осуществить проекты будет у четырех регионов, победивших в этом конкурсе.

Ранее сообщалось, что в Сургуте к 2025 году должны завершить реконструкцию железнодорожного вокзала. Все необходимые документы оформлены и ободрены Госэкспертизой. По проекту площадь вокзала после ремонта должна увеличиться на 79%, а вместимость пассажиров — в два раза.

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