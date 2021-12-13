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В ФРГ выступили за идею проведения Совета Россия - НАТО

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Берлин выступает за идею проведения Совета Россия - НАТО по ситуации с безопасностью в Европе. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил на брифинге представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

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«Глава МИД ФРГ (Анналена Бербок. — Ред.) в ходе своих встреч в Брюсселе вновь подчеркнула, что мы весьма поддерживаем и желали бы встречи Совета НАТО — Россия, наше предложение в этой связи действует в течение долгого времени», — сказал он.

По словам Бургера, этот формат подходит для диалога по обеспечению коллективной безопасности в Европе, передает RT.

Также он заявил, что предложение о продолжении переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в нормандском формате остается в силе, пишет Life.Ru.

Ранее, 2 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ближайшее время внесет предложения по договоренности о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неприемлемости самой мысли о том, что Россия может обладать сферой влияния. По его словам, подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» указал на то, что НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

При этом 1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

Комментируя данное предложение российского лидера, член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра указал на то, что Путин вновь доказывает свою готовность к компромиссу.

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