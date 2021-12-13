Задержаны подростки по подозрению в убийстве экс-оператора Мосфильма

В Московской области задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, в убийстве 40-летнего экс-оператора подозреваются трое подростков — двое молодых людей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка. Тело погибшего было найдено на Восточной улице в Долгопрудном в воскресенье, 12 декабря. На его теле в области головы и шеи зафиксировали множество колото-резаных ран.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Следователи установили, что к совершению преступления причастны двое молодых людей, они были задержаны. По предварительной информации, перед преступлением у них возник конфликт с мужчиной.

На месте преступления следователи нашли следы обуви нескольких человек, а также женскую брошь в виде гитары серебристого цвета, пишет сайт kp.ru.

«Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, после чего второй злоумышленник нанес потерпевшему удары ножом в область головы. После совершенного убийства подозреваемые скрылись с места преступления», — рассказали в региональном ГСУ СК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения, пишет агентство городских новостей «Москва».