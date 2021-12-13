Три человека отравились угарным газом в Подмосковье

В подмосковном городе Королеве три человека отравились угарным газом. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в микрорайоне Юбилейный. Отравились два пенсионера, 90 лет и 61 года, и девочка 13 лет.

Пострадавших госпитализировали с характерными для отравления угарным газом симптомами.

12 декабря в селе Северном в Оренбургской области на пульт спасателей поступил вызов по отравлению людей угарным газом. Всего пострадали пять человек, в том числе трое детей.