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Арт-объекты на площади в Хабаровске украсят узоры коренных народов

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На площади Ленина в Хабаровске главным украшением всех арт-объектов, установленных там к Новому году, станут стилизованные узоры коренных амурских народов. Амурскую плетенку, уходящую корнями в неолит, вырежут на ледяных глыбах.

Помимо древних узоров на площади появятся гербы районов и городов Хабаровского края, гималайского медведя и амурского тигра. По словам одного из ледовых скульптором Павла Барсукова, которые приводит transsibinfo.com, концепция станет олицетворением слогана «Нам есть чем гордиться».

Новогоднюю елку начнут устанавливать 15 декабря. Игрушки для нее смастерили участники конкурса «Операция «Новогодняя игрушка». 50 лучших работ украсят главный символ нового года, а их создатели получат подарки от главы края.

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