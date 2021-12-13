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В Великобритании умер пациент с «Омикрон»-штаммом коронавируса

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма
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В Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил журналистам премьер-министр страны Борис Джонсон.

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«К сожалению, да, «Омикрон» вызывает госпитализацию, и, к сожалению, по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер», — заявил Джонсон во время визита в клинику вакцинации недалеко в западном Лондоне.

Глава британского правительства призвал жителей страны не откладывать прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

«Я думаю, что нам надо оставить в стороне предположение о том, что «Омикрон» является более мягкой версией коронавируса. Нужно признать, что он распространяется с высокой скоростью среди населения. Лучшее, что мы можем сделать в такой ситуации, — это получить бустерную дозу», — отметил премьер-министр.

Ранее в этот день глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый «Омикрон»-штамм коронавируса распространяется с феноменальной скоростью. По его словам, 10 пациентов, инфицированных им, уже находятся в больницах страны. Данных о состоянии пациентов с новым штаммом, пока нет, пишет «Газета.Ru».

12 декабря BBC со ссылкой на ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что Великобритания столкнется с серьезной волной заражений «Омикрон»-штаммом COVID-19. Так, к концу апреля, по пессимистичному сценарию, его жертвами могут стать до 75 тыс. человек.

В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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