В университете Лондона оценили угрозы Польши о прекращении взносов в ЕС

Заявление польского министра юстиции Збигнева Зебро о том, что Варшава может прекратить взносы в ЕС и наложить вето на решения, принимаемые в Брюсселе, — это лишь пустые угрозы. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» эксперт по законодательству ЕС в Мидлсекском университете Лондона Лоран Печ.

«Это пустые угрозы, исходящие от министра, который не говорит от имени всего правительства и который раньше делал пустые угрозы лишь для того, чтобы быть проигнорированным премьер-министром Польши. Даже если бы эти угрозы не были пустыми, их продолжение было бы равносильно еще большему нарушению договоров ЕС, совершенных нынешними польскими властями. Оно было бы встречено большим количеством юридических действий и финансовых санкций со стороны союза», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что с более прагматичной точки зрения трудно понять, как шантаж со стороны польского главы минюста должен напугать ЕС, учитывая, что Польша является одним из крупнейших чистых бенефициаров финансирования Евросоюза.

Накануне Зебро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.

По его словам, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

27 октября стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. В свою очередь, замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

До этого премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС беседой с пистолетом у виска. По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов, пока Польша не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.