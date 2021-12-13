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Суд назначил дату рассмотрения дела о гибели дочери актера Конкина

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Суд рассмотрит дело о гибели Софьи Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, 20 декабря. Об этом московская прокуратура сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 13 декабря. Девушка утонула в прошлом году в бассейне столичного фитнес-клуба.

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«По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственного обвинителя Пресненский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору и назначил судебное заседание по уголовному делу о гибели Софьи Конкиной в столичном фитнес-клубе в общем порядке судебного разбирательства на 20 декабря 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Также суд продлил владелице заведения Анне Андриановой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая 2022 года, сообщает телеканал «360».

9 ноября адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала в беседе с «Москвой 24», что она вместе с актером будет просить максимальное наказание для владелицы фитнес-клуба, в котором утонула дочь актера.

Ранее, 1 августа, следователи Следственного комитета (СК) предъявили обвинение владелице московского фитнес-клуба, в бассейне которого утонула Софья Конкина, по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»)».

Софью Конкину с признаками утопления доставили в реанимацию городской клинической больницы имени Боткина в Москве, в ночь на 24 сентября 2020 года она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери артиста отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек.

Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме дочери актера нашли снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Дело о смерти Конкиной было передано следователям центрального аппарата СК РФ. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

Ранее «Известия» опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Софья Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.

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