ЕС включил в список санкций несколько российских компаний

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц России за действия в Сирии, Ливии и на Украине. Такое решение было принято в понедельник, 13 декабря, на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что ограничения коснутся нескольких энергетических компаний из России, работающих в нефтегазовом секторе Сирии.

Уточняется, что в санкционный список попал россиянин Сергей К. за якобы участие в боевых действиях в Ливии.

Также ограничительные меры затронули несколько российских компаний за разведку и добычу ими ресурсов Сирии.

Помимо этого, ЕС ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за ее действия в Сирии, Ливии и на Украине — за якобы нарушения прав человека. Они предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и запрет на сотрудничество.

Ранее 13 декабря главы МИД ЕС одобрили новый санкционный режим, который предполагает введение ограничений за подрыв политического переходного процесса в Мали.

Отмечается, что список фигурантов еще не сформирован, но может появиться в любой момент. До этого ЕС и Франция, чьи военные находятся в Мали, предостерегали власти от сотрудничества с российской ЧВК.

Также 13 декабря в конгрессе США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ из-за ситуации на границе с Украиной. Как отметили законодатели, суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в конгрессе США со стороны партий демократов и республиканцев, а Вашингтону не стоит делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК. По его словам, осуществление ими консультационных, охранных услуг не противоречит законодательству.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Мали самостоятельно на законных основаниях обратились к ЧВК «Вагнер» для содействия в борьбе с терроризмом.