Прямой эфир
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в Подмосковье
Мир
Швейцарский суд подтвердил экстрадицию россиянина Клюшина в США
Экономика
Кабмин ФРГ призвал дождаться проверки на соответствие СП-2 критериям ЕС
Спорт
Дрозд заявил о способности Дижона «наказать» Слащинина
Экономика
В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря
Мир
ЕС включил в список санкций несколько российских компаний
Общество
Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию
Мир
В ФРГ напомнили о шансе продолжить переговоры в нормандском формате
Культура
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России

ЕС включил в список санкций несколько российских компаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении восьми физических и трех юридических лиц России за действия в Сирии, Ливии и на Украине. Такое решение было принято в понедельник, 13 декабря, на совещании глав МИД ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что ограничения коснутся нескольких энергетических компаний из России, работающих в нефтегазовом секторе Сирии.

Снова зелено: кто в ЕС обсуждает санкции против РФ из-за газового кризиса
И что на самом деле спровоцировало скачок цен на энергоносители в регионе

Уточняется, что в санкционный список попал россиянин Сергей К. за якобы участие в боевых действиях в Ливии.

Также ограничительные меры затронули несколько российских компаний за разведку и добычу ими ресурсов Сирии.

Помимо этого, ЕС ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за ее действия в Сирии, Ливии и на Украине — за якобы нарушения прав человека. Они предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, замораживание активов и запрет на сотрудничество.

Ранее 13 декабря главы МИД ЕС одобрили новый санкционный режим, который предполагает введение ограничений за подрыв политического переходного процесса в Мали.

Отмечается, что список фигурантов еще не сформирован, но может появиться в любой момент. До этого ЕС и Франция, чьи военные находятся в Мали, предостерегали власти от сотрудничества с российской ЧВК.

Также 13 декабря в конгрессе США заявили о готовности разработать новые санкции против РФ из-за ситуации на границе с Украиной. Как отметили законодатели, суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в конгрессе США со стороны партий демократов и республиканцев, а Вашингтону не стоит делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге.

28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об оказании охранных услуг российскими ЧВК. По его словам, осуществление ими консультационных, охранных услуг не противоречит законодательству.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что власти Мали самостоятельно на законных основаниях обратились к ЧВК «Вагнер» для содействия в борьбе с терроризмом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021