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Дрозд заявил о способности Дижона «наказать» Слащинина

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Камерунский спортсмен Тайсон Дижон способен доставить неприятности своим соперникам и «просто так» никому не будет уступать. Об этом 13 декабря заявил боксер и комментатор Григорий Дрозд в преддверии турнира «Буря на Волге» в Самаре.

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Дижон известен россиянам по боям с Артемом Тарасовым и Вячеславом Дациком. 17 декабря его соперником на ринге станет Тимур Слащинин.

Уроженец Поволжья к 21 году стал чемпионом Европы по боксу в составе сборной России, после стал выступать на кулачных боях и стал широко известен в интернете.

По мнению Дрозда, бой не станет для россиянина «проходным».

«Хорошо дышит, неплохо передвигается на ногах и может, в общем-то, если, так скажем, «начать зевать» — за это «наказать». Зрелищно, размашисто — темнокожий фактурный парень», — оценил Дрозд Дижона.

Как он рассказал телеканалу РЕН ТВ, на ринге будет интересное противостояние.

10 декабря Дижон рассказал о готовности продемонстрировать все свои навыки и способности в поединке с россиянином Тимуром Слащининым в рамках турнира «Буря на Волге». По его словам, встреча интересна спортсмену.

Большой вечер бокса пройдет в Самаре 17 декабря, бои в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

На центральный бой выйдут бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с бразильцем Иринеу Костой. За пояс WBA Asia South сразятся Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Вийяльба.

Также состоится поединок самого большого бицепса России Дениса Вильданова и Макса «Топора» Щербакова.

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