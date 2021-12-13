Прямой эфир
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в Подмосковье
Мир
Швейцарский суд подтвердил экстрадицию россиянина Клюшина в США
Экономика
Кабмин ФРГ призвал дождаться проверки на соответствие СП-2 критериям ЕС
Спорт
Дрозд заявил о способности Дижона «наказать» Слащинина
Экономика
В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря
Мир
ЕС включил в список санкций несколько российских компаний
Общество
Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию
Мир
В ФРГ напомнили о шансе продолжить переговоры в нормандском формате
Культура
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России

В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер России Юрий Борисов в понедельник, 13 декабря, попросил Минпромторг совместно с Минтрансом и Минэнерго подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.

Пропали на пропане: перевести автомобиль на газ стало сложнее
Изменились правила сертификации автомобилей с ГБО

«Нам нужно двинуть газомотор. Нужно увеличить субсидии, чтобы, по крайней мере, дисбаланс между создаваемой инфраструктурой и потребителями выровнять. Сейчас глупость происходит. «Газпром» тратит 35 млрд рублей капвложений в создание инфраструктуры, а автомобилисты, локомотивщики, судостроители — отстают», — заявил Борисов в ходе совещания по диверсификации российских предприятий ОПК и импортозамещению в ТЭК.

Обращаясь к заместителю министра промышленности и торговли Алексею Ученову, Борисов попросил Минэнерго и Минтранс, с участием «Газпрома» подготовить аргументы в пользу расширения мер господдержки рынка газомоторных автомобилей.

В июле специалисты сервиса по продаже автомобилей Fresh Auto назвали стимулы, россиян к отказу от бензина в пользу газомоторного топлива. Выяснилось, что значительная поддержка правительства — главный стимул к переходу на газомоторное топливо для 89% опрошенных, в то время как 42% респондентов считают достаточным существующие меры поддержки.

Помимо этого, 27% опрошенных отметили, что на АЗС чаще встречаются акции и выгодные предложения на газ, чем на бензин.

Ранее, 9 июля, Госсовет РФ дал рекомендацию властям регионов перевести на газ не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта. По данным Минэка, представленным в проекте протокола, использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 км пробега.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021