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Адвокат объяснил причину отказа Рашкина признать вину в незаконной охоте

Адвокат рассказал, почему Рашкин не признает вину в незаконной охоте
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте, не признает свою вину, так как в момент совершения противозаконных действий считал их правомерными. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал адвокат депутата Константин Лазарев.

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«Мы не признаем вину, поскольку, совершая то, что нам описывают, были убеждены в том, что действия правомерны», — заявил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Он добавил, что Следственный комитет (СК) России просит меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий. В случае соответствующего решения суда парламентарию будет запрещено покидать дом с 23:00 до 07:00, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в этот день материалы дела в отношении Рашкина поступили в Басманный суд Москвы. Парламентарию предъявили обвинение в незаконной охоте на лося, пишет Life.Ru.

6 декабря прошел первый допрос фигуранта по делу. Депутат не стал раскрывать журналистам его подробности.

2 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день депутат подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

До этого, 25 ноября, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

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