«Ключавто» приобретет 100% акций автодилера «Рольф»

Группа компаний «Ключавто» приобретает 100% акций АО «Рольф». Cделку профинансирует Альфа-банк. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Альфа-банк выступил эксклюзивным финансовым консультантом ГК «Ключавто» по приобретению 100% акций АО «Рольф». Банк также заключил с компанией соглашение о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.