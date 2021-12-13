Названа самая популярная тематика новогодних корпоративов в России

Самой популярной тематикой для новогодних корпоративов в российских компаниях в 2021 году стала тема «Великого Гэтсби». Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказали в компании по организации мероприятий «PRO-Интерактив».

Эту тематику новогодних мероприятий выбирает больше трети заказчиков.

«Помимо стилизованной одежды, на таких праздниках обычно ставят специальные кулинарные казино, например винное, сырное, мясное, шоколадное и даже молекулярное», — рассказали «Газета.Ru» в компании.

Среди популярных тем для корпоративов также присутствует тема будущего, воплощение которой обеспечивается с помощью симуляторов, VR-аттракционов и диджитал-фотозон, пишет сайт kp.ru.

В то же время теряет свою востребованность популярные несколько лет назад советская тематика и эстетика 1990-х, которые сейчас выбирает каждый десятый заказчик.

В компании разъяснили, что новогодние корпоративные мероприятия имеют свою специфику. На Новый год организации предпочитают выбирать более размеренные развлечения, не требующие значительных физических усилий и которые можно совместить с кейтерингом.

10 декабря аналитики отметили резкое снижение интереса к вечеринкам в формате онлайн. В прошлом году его выбирали 29,5% клиентов, а в 2021-м — всего 5%, пишет Life.Ru.

По данным РИАМО, те клиенты, которые выбирают онлайн-формат, руководствуются не экономией, а заботой о безопасности и здоровье сотрудников. Это крупные компании, работающие на удаленке. При этом в дистанционном формате можно с легкостью объединить регионы, которые находятся в похожих временных поясах. Абсолютный тренд среди таких компаний — это удаленный тимбилдинг вместо вечеринки.

С помощью эффективно организованных событий компании стараются решить коммуникационные задачи, которые особенно остро встали в пандемию: мотивация и вовлеченность персонала на удаленке, внедрение общих ценностей, знакомство и адаптация новых сотрудников.

1 декабря опрос сервиса «Работа.ру» показал готовность компаний устраивать новогодний корпоратив. Исследование показало, что только 13% компаний намерены организовать новогодние корпоративы в этом году. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами. 75% участников исследования рассказали, что в их компании новогоднего праздника не будет.