Камни со следами илоедов возраста 220 млн лет нашли на острове Русском

На острове Русский местные жители нашли камни с необычными узорами. Это оказались не петроглифы, а следы илоедов, древнейших кишечнополостных организмов, возраст которых составляет 220 млн лет.

К этому же периоду относятся отпечатки брахиоподов и аммонитов, пишет Vostokmedia.

Рассказ о находке на острове появился в одном из городских пабликов. В комментариях к посту пользователи также сообщают, что уже находили там подобные камни.

Агентство напоминает, что в октябре 2020 года семилетний мальчик совершил открытие мирового уровня — он нашел на побережье острова Русский останки динозавра. Ученые ДВО РАН выяснили, что останки принадлежат ихтиозавру, доисторическому морскому ящеру.