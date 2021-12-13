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Камни со следами илоедов возраста 220 млн лет нашли на острове Русском

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На острове Русский местные жители нашли камни с необычными узорами. Это оказались не петроглифы, а следы илоедов, древнейших кишечнополостных организмов, возраст которых составляет 220 млн лет.

К этому же периоду относятся отпечатки брахиоподов и аммонитов, пишет Vostokmedia.

Рассказ о находке на острове появился в одном из городских пабликов. В комментариях к посту пользователи также сообщают, что уже находили там подобные камни.

Агентство напоминает, что в октябре 2020 года семилетний мальчик совершил открытие мирового уровня — он нашел на побережье острова Русский останки динозавра. Ученые ДВО РАН выяснили, что останки принадлежат ихтиозавру, доисторическому морскому ящеру.

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