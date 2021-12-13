Внешний вид киосков в Тюмени обсудят с местными жителями

Администрация Тюмени не отказывается от возрождения киосков и небольших торговых точек с прессой в города. Чиновники готовы обсудить с горожанами внешний вид сооружений, которые могут появиться на улицах Тюмени. По словам главы города Руслана Кухарука, люди часто обсуждают и даже дискутируют на тему небольших киосков, где продают канцелярию, прессу, мороженое.

Подобные объекты имеет смысл возродить в городе, но в определенном формате. Киоски выполняют в городе не только функцию продажи определенных товаров. Это своеобразный облик областной столицы и в частности центра города, отмечает портал «Наш город».

Напомним, в Тюмени продолжается масштабная работа по созданию парков и общественных зон. В этом году благоустроено восемь общественных территорий, в том числе сквер железнодорожников. Обустроены лесопарки Затюменский, имени Гагарина, Гилевская роща, ставшие популярным местом отдыха горожан. Ведется активная работа по событийному парку «Алебашево», разрабатывается эскизный проект.