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Цена сжижженый газ на бирже подскочила на 16% за день

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Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в понедельник, 13 декабря, увеличилась на 16,13%, или на 4236 рублей, достигнув 30 490 рублей за тонну впервые с 26 ноября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Максимального значения цена СУГ достигала 11 августа 2021 года — 53 353 рубля за тонну.

Стоимость зимнего дизельного топлива увеличилась на 0,7%, до 61,51 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизеля опустилась на 1,1%, до 49,62 тыс. рублей за тонну, а летнего — на 0,1%, до 48,96 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена бензина Аи-92 упала на 0,2%, до 48,04 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 0,4%, до 49,37 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута повысилась на 0,6%, до 24,77 тыс. рублей за тонну, авиакеросина — на 0,6%, до 58,47 тыс. рублей за тонну.

Цены на газ в Европе растут с конца лета — начала осени. В начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса на нидерландском хабе TTF составляла около $515 за 1 тыс. куб. м, а 6 октября достигла исторического максимума — $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, но позже опустилась. Эксперты связывали рост котировок с низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ (ПГХ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

5 октября министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии выступили с заявлением, в котором попросили Евросоюз разработать инструментарий для немедленного реагирования на скачки цен на газ. В заявлении говорилось, что ЕС надо координировать закупки, чтобы укрепить переговорную позицию европейских стран и модернизировать энергорынок.

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за спекуляций на проблемах климата и сокращения инвестиций в добывающую отрасль на энергорынках Европы возникли настоящая истерика и неразбериха. Он подчеркнул, что переход к альтернативным источникам энергии должен быть плавным. По его словам, у России есть для этого все возможности.

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