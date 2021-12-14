Сумасшедший, яркий, противоречивый и по-настоящему исторический сезон «Формулы-1» подошел к концу. Макс Ферстаппен в невероятном стиле выиграл титул у Льюиса Хэмилтона на последних секундах гонки в ОАЭ. В стане «Ред Булл» нет предела счастью, в «Мерседесе» — агония. Сразу после драматичной развязки боссы немецкой команды подали два протеста, но оба были отклонены. Теперь дело, возможно, будет разбираться в суде Международной автомобильной федерации, а в перспективе — и апелляция в Спортивный арбитражный суд. Даже после победы в Кубке конструкторов «Серебряные стрелы» не собираются проявлять великодушие.

Перед последним этапом у двух претендентов на титул были практически равные шансы на победу (одинаковое количества очков, в случае схода обоих титул бы доставался Ферстаппену из-за большего числа побед). Фаворитом считался Льюис — тем удивительнее была победа Макса в квалификации. Все думали, что «Мерседес» будет быстрее на протяжении всего уикенда. В самой гонке всё встало на свои места. Хэмилтон выигрывал в одну калитку, но судьбу чемпионата решил случай. Авария Николаса Латифи, который боролся за предпоследнее место, сейфти-кар и, конечно, решение «Ред Булл» сменить колеса у своего лидера в этот момент. Это логично. Им было нечего терять, в отличие от Хэмилтона, который не заехал в боксы. В итоге эта стратегия «Мерседеса» себя не оправдала. На «софте» Ферстаппен получил преимущество и довольно легко реализовал попытку обгона.

Можно ли говорить, что гегемония «Мерседеса» закончилась историческим фартом с аварией Латифи? Я в этом не до конца уверен. Если посмотреть на сезон в целом, то по чистой скорости немецкая команда была самой сильной. По всем раскладам Хэмилтон должен был стать восьмикратным чемпионом. «Ред Булл» пытался оставаться в игре за счет правильной тактики и таланта Серхио Переса, который стал сильным напарником Ферстаппена. В итоге мы получили красочную борьбу за титул, которой не было 13 лет.

Последний раз судьба чемпионства определялась в заключительной гонке в 2008 году, когда все уже были уверены, что триумфатором станет Филипе Масса, но затем всё резко изменилось, и свой первый титул завоевал Хэмилтон. Так что сезон-2021 вышел запоминающимся и однозначно войдет в историю как один из самых интересных. И в тоже время — как один из самых противоречивых с точки зрения судейства.

Этот аспект не то что смазал красивое противостояние Ферстаппена и Хэмилтона, но некоторые решения были довольно-таки странными. У Макса и Льюиса есть свои армии фанатов. И порой бывало так, что неадекватные решения в отношении Ферстаппена удивляли поклонников Хэмилтона. И наоборот. Это показательно. Наверное, нужно проанализировать ситуации этого года и сделать правила гораздо четче.

Если говорить про Никиту Мазепина, то этот год многому его научил. «Формула-1» — это другой мир. Ты можешь как угодно готовиться к своему дебюту, но в любом случае ты не будешь готов на все 100%. На некоторых трассах ты никогда не ездил вживую, никогда не чувствовал борьбы на реальных гонках, никогда так много времени не работал с инженерами. Конечно, он попал в самую неудачную команду для дебюта. Это очевидно. Будем надеяться, что «Хаас» подтянется и у конюшни будет возможность исправить ситуацию. Они не дорабатывали машину по ходу сезона-2021, а сконцентрировались на следующем (под смену регламента). Будем надеяться, что эта стратегия сработает. Не очень интересно наблюдать, когда пилоты «Хаас» соперничают только друг с другом. У всех других машины на порядок сильнее.

Дальше у нас меняется регламент. Это будет совсем другая история. Никто сейчас точно не скажет, как это поменяет расстановку, но я думаю, что сильные команды сильными и останутся. Здесь никаких сюрпризов не будет. У топовых коллективов есть ресурсы и кадры. Это два основных компонента, которые позволят им подстроиться под новую систему. Могут быть и сюрпризы. Все мы помним сезон 2009 года, когда чемпионом стал Дженсон Баттон. Конструкторы команды «Браун» нашли интересное решение с днищем машины и смогли одержать историческую победу. Это было очень неожиданно.

В любом случае смена регламента — это свобода для инженеров, но в общем и целом не думаю, что мы увидим революционные изменения. «Мерседес» и «Ред Булл» будут сильны, возможно, к ним поближе подтянутся «Макларен» и «Феррари». А может быть и нет. Будем надеяться, что станет больше возможностей для обгонов. Именно для этого регламент и делался. Чем больше обгонов — тем лучше.

Автор — пилот SMP Racing, чемпион мировой серии Рено 3.5 2010 года. В 2014–2017 годах — пилот американской гоночной серии IndyCar. Пять раз участвовал в гонке 24 часа Ле-Мана, лучшее достижение — третье место в 2019 году

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