Историческую реконструкцию обороны Сасыл-Сысыы проведут в Якутии

В Якутии в 2022 году студенты филологического факультета Северо-Восточного федерального университета планируют организовать литературную экспедицию по мотивам книги «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича. Также они собираются провести историческую реконструкцию обороны Сасыл-Сысыы.

ИА SakhaNews со ссылкой на представителей вуза пишет, что в Якутске в октябре состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем. После встречи студенты воодушевились документальным романом «Зимняя дорога», описывающим противостояние войск Анатолия Пепеляева и Ивана Строды в Гражданскую войну в якутском селении.

10 декабря Юзефович получил национальную премию «Большая книга» за роман «Филэллин». Он сказал, что отдаст часть премии на консервацию Сасыл-Сысыы.