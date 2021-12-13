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Напавший на стоматолога в Москве клиент оказался продюсером

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Напавший на стоматолога в Москве клиент — 59-летний Мурад Оганесян — оказался продюсером. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает РЕН ТВ.

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Согласно данным из открытых источников, он бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи».

Кроме того, ему принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», выпускавшие фильмы на разных носителях.

Отмечается, что все свои компании он продал два года назад.

Мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача ранее в этот день. Инцидент произошел в частном учреждении в Ясном проезде в Москве.

По предварительной информации, мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога. По данным столичной прокуратуры, врач получил проникающее ножевое ранение в живот, на данный момент он госпитализирован.

Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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