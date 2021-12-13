Компания из КНР заявила об эффективности ее вакцины от штамма «Омикрон»
Вакцина против коронавируса китайской биофармацевтической компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical эффективна против штамма «Омикрон». Об этом 13 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные производителя.
По его информации, завершена третья фаза международного клинического исследования. Эффективность препарата составила 81,43% в случае заболевания коронавирусом в любой степени тяжести.
«Рекомбинантная вакцина также обеспечивает хорошую защиту и от штамма «Омикрон», — отметили в компании.
Прививка обеспечила более 80% защиты от штамма коронавируса «Дельта», уточнил производитель.
Вакцина разработана компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Институтом микробиологии Китайской академии наук. Третий этап клинических исследований начался в ноябре в городе Сянтань провинции Хунань, 10 декабря — в Ташкенте в Узбекистане.
Накануне китайская компания Brii Biosciences сообщила, что лабораторные исследования показали эффективность своего препарата против COVID-19, в том числе и против штамма «Омикрон», отмечало Reuters.
Как сообщалось в марте, правительство Китая и фармацевтические компании активно сотрудничают с другими государствами, поддерживают связь с ВОЗ и Всемирным альянсом по вакцинам и иммунизации.