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Компания из КНР заявила об эффективности ее вакцины от штамма «Омикрон»

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Вакцина против коронавируса китайской биофармацевтической компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical эффективна против штамма «Омикрон». Об этом 13 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные производителя.

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По его информации, завершена третья фаза международного клинического исследования. Эффективность препарата составила 81,43% в случае заболевания коронавирусом в любой степени тяжести.

«Рекомбинантная вакцина также обеспечивает хорошую защиту и от штамма «Омикрон», — отметили в компании.

Прививка обеспечила более 80% защиты от штамма коронавируса «Дельта», уточнил производитель.

Вакцина разработана компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Институтом микробиологии Китайской академии наук. Третий этап клинических исследований начался в ноябре в городе Сянтань провинции Хунань, 10 декабря — в Ташкенте в Узбекистане.

Накануне китайская компания Brii Biosciences сообщила, что лабораторные исследования показали эффективность своего препарата против COVID-19, в том числе и против штамма «Омикрон», отмечало Reuters.

Как сообщалось в марте, правительство Китая и фармацевтические компании активно сотрудничают с другими государствами, поддерживают связь с ВОЗ и Всемирным альянсом по вакцинам и иммунизации.

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