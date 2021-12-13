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Почти 2,5 т судака изъяли астраханские пограничники

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Сотрудники регионального пограничного управления на береговой линии Волго-Каспийского морского судоходного канала около села Оля выявили двух граждан, которые перегружали мешки с рыбой из маломерного судна типа «Пластик» под двумя моторами «Ямаха-250» в грузовой автомобиль ЗИЛ.

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Установлено, что мужчины 32 и 18 лет перевозили более 3,3 тыс. экземпляров судака общим весом свыше 2,4 тыс. кг. Документов на рыбу у граждан не было. 32-летний местный житель ранее был привлечен к ответственности за нарушение в сфере охраны водных биологических ресурсов. Судно, автомобиль и рыбу пограничники изъяли, передает «Астрахань 24». Причиненный водным биологических ресурсам ущерб превышает 11 млн рублей.

Каждый год с Камчатки в авиабагаже браконьеры вывозят от 500 т до 2 тыс. т красной икры. Такие данные привел глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Голицын.

Вывоз нелегальной икры через региональные порты практически остановлен. Контейнеры, которые обычно для этого используют, проверяют в том числе и на наличие необходимых документов, а вся информация проходит через систему «Меркурий». Также запрещена отправка икры посылками «Почты России». Однако огромные объемы лососевой икры продолжают вывозить самолетами в пассажирском багаже и ручной клади, отметил Голицын.

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