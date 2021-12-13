Совет думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

Совет Государственной думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Володин указал, что президент России Владимир Путин назвал такое ограничение опрометчивым и затрагивающим права граждан, а также создающим дополнительные проблемы для россиян.

Ранее в этот день профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал снять с повестки законопроект о QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте. По словам главы комитета Евгения Москвичева, нужно проследить, чтобы «система не давала сбоя», а граждане не испытывали неудобств, к примеру при покупке билета. На вопрос, может ли законопроект быть принят в следующем году, Москвичев ответил, что конкретных дат и таких задач не ставится.

Вместе с тем вице-спикер ГД Петр Толстой отметил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил в свою очередь, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении. Он также подчеркнул, что его еще нужно будет доработать.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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