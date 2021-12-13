Страховой рынок РФ за три квартала показал лучшие результаты за 8 лет

Развитие страхового рынка в 2021 году показало лучшие результаты с 2014 года — объем страховых премий по итогам января–сентября этого года составил 1,36 трлн рублей, что на 19,4% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), который поступил в редакцию «Известий» в понедельник, 13 декабря.

Отмечается, что рост страхового рынка, опережающий рост экономики в целом, связан с бумом ипотечного и потребительского кредитования, интересом банков к комиссионным доходам от реализации продуктов страхования жизни на фоне низких значений ключевой ставки в первом полугодии 2021 года.

Темп роста премий во втором полугодии этого года замедляется, что связано с низкой базой первого полугодия 2020 года, изменением условий программы льготной ипотеки, снижением продаж новых автомобилей. А вот рост объемов потребкредитования, усиление интереса к программам индивидуального добровольного медстрахования (ДМС), увеличение средней премии по автокаско способствуют положительной динамике премий и во втором полугодии. К концу текущего года объем премий должен превысить 1,8 трлн рублей.

Банковский канал остался самым крупным и дорогим каналом продаж для страховщиков. Его доля в объеме премий составила 37,5% по итогам первых девяти месяцев 2021 года, а доля в комиссионном вознаграждении — 61,6%. Ожидается замедление прироста доли этого канала в связи с ужесточением регулирования кредитования.

Доля интернет-канала составила 5,9%. При этом доля онлайн продаж, не относящихся к ОСАГО, выросла за год с 15% до 36%. Аналитики прогнозируют сохранение тенденции цифровизации продаж, что позволяет и «уровень развития технологий, и востребованность со стороны клиентов». По мнению страховщиков, в ближайшие 1–2 года «активно будет развиваться «встроенное страхование».

Также развивается брокерский канал — +24,7 млрд рублей за январь–сентябрь этого года, или +64,7% по сравнению аналогичным периодом 2020-го.

В конце ноября в «РЕСО-Гарантии», «Согласии», «Югории», «Ингосстрахе», ВСК и «Абсолют Страховании» сообщили «Известиям», что в крупнейших страховых компаниях в 2021 году значительно вырос объем выплат клиентам по страховкам, покрывающим риски заболевания коронавирусом, по сравнению с прошлым годом. «Известия» опросили 17 страховщиков о продажах таких полисов за время пандемии. Семь из них ответили, что перечисления клиентам по случаям заболевания COVID-19 превысили 850 млн рублей. Средняя стоимость страховки составляла от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. рублей, размер компенсации — от 2,4 тыс. до 1,291 млн.