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Охранник открыл стрельбу на северо-западе Москвы

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Охранник открыл стрельбу на улице Живописная на северо-западе Москвы. Видео инцидента, произошедшего 13 декабря, опубликовал Telegram-канал «Московские новости». По появившейся там информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Как видно на ролике, мужчина вышел на улицу и произвел несколько выстрелов вверх. Рядом с ним находились еще несколько человек.

По информации канала РЕН ТВ, полиция начала проверку по факту произошедшего. Обстоятельства инцидента выясняются, о пострадавших не сообщалось.

Днем ранее житель города Суворов Тульской области открыл стрельбу и ранил одного человека в кафе, после чего ударил по лицу сотрудника Росгвардии и сотрудницу МВД, предпринявших попытки для его задержания.

Нарушителя задержать удалось, им оказался местный житель 1982 года рождения. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в совершении​ двух эпизодов​ преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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