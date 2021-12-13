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«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»
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«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»

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Футболисты петербургского «Зенита» поспорят за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает Lenta.ru.

В других стыковых матчах встретятся «Севилья» с загребским «Динамо», «Аталанта» — с «Олимпиакосом», «РБ Лейпциг» — с «Реалом Сосьедад», «Барселона» — с «Наполи», дортмундская «Боруссия» — с «Рейнджерс», «Шериф» — с «Брагой», «Порту» — с «Лацио».

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Жеребьевка стыковых матчей в этом сезоне прошла впервые. В ней участвовали 16 команд, из которых восемь — обладатели вторых мест и еще столько же заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Они проведут по два матча, победители которых пройдут в 1/8 финала Лиги Европы, однако представители одной страны не смогут сыграть против друг друга.

Из российских клубов в жеребьевке участвовал только «Зенит», который занял третье место в групповом этапе.

В соответствии с новым форматом турнира победители группового этапа Лиги Европы автоматически попали в 1/8 финала. В их числе оказался московский «Спартак». Ближайший соперник команды станет известен 25 февраля 2022 года.

Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне 13 декабря. Лига Европы признана вторым по значимости турниром среди футбольных клубов, которые входят в УЕФА, после Лиги чемпионов.

Накануне, 12 декабря, петербургский «Зенит» и московское «Динамо» сыграли вничью в рамках 18-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

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