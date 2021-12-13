В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что по крайней мере скончался один пациент со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 13 декабря сообщил британский портал Metro.

Выступая во время визита в клинику вакцинации недалеко от Паддингтона в западном Лондоне, Джонсон отметил, что лучшим противодействием инфекции может стать ревакцинация.

По его словам, специалистам надо признать высокую скорость распространения штамма среди населения. Был ли привит скончавшийся от «Омикрона» пациент, неизвестно.

Ранее в понедельник глава минздрава Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется с феноменальной скоростью. По его словам, 10 пациентов, инфицированных им, уже находятся в больницах страны.

Как добавляет «Газета.Ru», данных о состоянии пациентов с новым штаммом, пока нет.

Днем ранее в Би-би-си со ссылкой на ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины сообщили, что Великобритания столкнется с серьезной волной заражений новым штаммом коронавируса. Так, к концу апреля, по пессимистичному сценарию, его жертвами могут стать до 75 тыс. человек.

12 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

26 ноября ВОЗ сообщила, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.