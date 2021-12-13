Прямой эфир
Общество
Голикова заявила о нераспространении закона о QR-кодах на детей
Экономика
Цена сжижженый газ на бирже подскочила на 16% за день
Общество
Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство
Культура
Правительство Нидерландов купит картину Рембрандта за €175 млн
Мир
Первый случай «Омикрон»-штамма выявили в Китае
Спорт
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки
Экономика
Страховой рынок РФ за три квартала показал лучшие результаты за 8 лет
Спорт
«Зенит» поборется за выход в 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом»
Общество
Суд приговорил фигурантов дела об убийстве Япончика к 15 и 16 годам
Общество
Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»
Сюжет:

Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Санитарный пароль: как Россия блокирует распространение «Омикрона»
И сколько пассажиров уже обследовали в аэропортах

«Сейчас по поручению президента страны [Владимира Путина] мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «Омикрона», собственно его направили на соответствующий доклад», — сказала она на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Кроме того, Голикова отметила, что российские власти не смогут закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок россиян за рубеж в новогодние праздники.

Ранее в понедельник вице-премьер рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан. Они все находятся под наблюдением, уточнила она.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболевшие из-за нового штамма граждане России находятся в удовлетворительном состоянии. Он уточнил, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021