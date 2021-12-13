Правительство России подготовило план противодействия «Омикрону»

Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас по поручению президента страны [Владимира Путина] мы разработали дополнительный план реагирования в случае распространения «Омикрона», собственно его направили на соответствующий доклад», — сказала она на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Кроме того, Голикова отметила, что российские власти не смогут закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок россиян за рубеж в новогодние праздники.

Ранее в понедельник вице-премьер рассказала о выявлении «Омикрона» у 16 из 177 вернувшихся в РФ граждан. Они все находятся под наблюдением, уточнила она.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболевшие из-за нового штамма граждане России находятся в удовлетворительном состоянии. Он уточнил, что большинство из них ранее болели COVID-19 или были вакцинированы.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения COVID-19, а также появления нового штамма «Омикрон». Речь идет о таких странах Африки, как Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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