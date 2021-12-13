Диетолог рассказала о вредном воздействии сахара на организм

Чрезмерное употребление сахара негативно влияет на организм. Об этом 13 декабря сообщила диетолог Светлана Зеленцова.

«Повышенное потребление сахара — просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. Важно понимать, что добавленные сахара — это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Так, по словам эксперта, потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, что, в свою очередь, приводит к появлению лишнего веса.

Кроме того, «постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет второго типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака».

Также Зеленцова отметила, что при избыточном потреблении этого продукта усиливается процесс гликации белков.

«Молекулы сахаров «налипают» на белковые, тем самым нарушая структуру и функции последних. В частности, так нарушается функция коллагена, что приводит к ускоренному старению кожи. Избыток сахаров, в первую очередь фруктозы, оказывает негативное влияние на печень», — подчеркнула диетолог.

Зеленцова напомнила, что сахар содержится во множестве продуктов, например в хлебе, соусах, йогуртах, кашах быстрого приготовления, консервированных овощах и фруктах, соках, прохладительных и алкогольных напитках.

Специалист обратила внимание, что сахар на этикетках может обозначаться иначе: инвертный сироп, глюкоза, нектар агавы, гидролизированный крахмал, концентраты фруктового сока, кокосовый сахар, сгущенный сок тростника и т.д.

27 октября врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила, что сахарозаменители могут вредить организму, если являются некачественными или употребляются в избытке.

25 октября Соломатина объяснила, вреден ли полный отказ от сахара. По ее словам, отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. Специалист сказала, что ежедневная норма потребления сахара будет достигнута из продуктов питания.

Ранее, 23 сентября, диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова сообщила, что частое желание съесть что-то сладкое возникает из-за неправильно сформированного общего рациона питания.