Пушкинский музей покажет портреты «из овощей» Джузеппе Арчимбольдо

Первая в России выставка итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо и его современников-маньеристов запланирована в Пушкинском музее на ноябрь 2022 года. Об этом «Известиям» в понедельник, 13 декабря, рассказала директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Арчимбольдо широко известен по портретам, на которых лица моделей «сложены» из овощей, фруктов и ягод. До наших дней дошло два десятка его живописных произведений. Ни одного из них в российских собраниях нет.

По словам Лошак, выставка была намечена еще на 2020 год, но перенеслась из-за пандемии коронавируса, и теперь музею приходится заново договариваться о получении работ Арчимбольдо, что невероятно сложно.

«На выставках, которые я видела, было не больше 10–11 его портретов. Для нашей экспозиции мы надеемся получить не менее семи работ. Однако нам важно показать не только его творчество, но и художественный контекст эпохи. Так что помимо Арчимбольдо проект соберет 120–150 вещей его современников. Договоренности об этом уже есть», — заметила Лошак.

Ранее, 7 декабря, в петербургском музее «Эрмитаж» открылась выставка работ немецкого живописца Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения художника. Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, а также памятники монументальной гравюры. Кроме того, представлены портреты, написанные Дюрером, а также эскизы церковных витражей, наброски к гравюре и штудии к живописному алтарю.