Песков заявил об отсутствии влияния Белоруссии на поставки газа в ЕС

Россия надеется на то, что ничто не помешает ей выполнять обязательства по действующим контрактам о поставках газа. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам», — сказал он, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности Минска приостановить транзит газа.

Ранее 13 декабря Лукашенко заявлял, что страна будет готова перекрыть транзит газа в Европу в случае, если новые санкции Запада поставят ее в чрезвычайное положение. При это он отметил, что к такое жесткой мере придется прибегнуть, если Запад не оставит никаких других вариантов ответных действий на санкции в отношении Белоруссии.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

1 декабря Лукашенко уже отмечал готовность прекратить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

Как сообщил Песков сообщил, по мнению президента РФ Владимира Путина, Белоруссия и ее лидер становятся объектами беспрецедентного, неоправданного и агрессивного давления со стороны целого ряда западных стран, что не может не приводить к очень жесткой контрреакции с белорусской стороны. Однако, по словам Пескова, Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед европейскими получателями газа.

В начале ноября на границе Белоруссии и Польши обострилась ситуация с мигрантами. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, отрицающий свою причастность к усилению потока беженцев. На данный момент мигранты покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.