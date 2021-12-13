В России завершаются доклинические испытания «кефирной вакцины» от COVID-19

Доклинические испытания «кефирной вакцины» от коронавируса, которые проводились на основе 48-го медицинского центра Минобороны России, завершаются. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании совместной коллегии Минздравов России и Белоруссии.

Речь идет о вакцине против коронавируса в виде кисломолочного продукта.

«Мы также рассчитываем, что самым тщательным образом будет дана скрупулезная, профессиональная оценка той работе, которую провели петербургские ученые. Но также важно отметить, что с работой равноправно ознакомлены представители Национальной академии наук Беларуси», — сказал Мезенцев.

Также он отметил, что работа по исследованию такой вакцины должна получить поддержку в формате Союзного государства.

Весной этого года президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на общем собрании членов академии напомнил, что петербургском Институте экспериментальной медицины создана первая в мире кандидатная вакцина на основе бактерий. Он отметил, что производство созданной российскими учеными вакцины от COVID-19, которую можно будет употреблять в виде напитка, будет дешевле, чем других препаратов от коронавируса.

Объяснилось, что в геном бактерии внедряют ген шиповидного белка коронавируса, затем в ходе размножения на поверхности бактерии создается новый рецептор, представляющий собой щупальцы S-белка вируса. Таким образом функционализируется бактерия, которая становится носителем информации относительно вредоносного S-белка.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране были зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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