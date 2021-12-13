В Госдуме оценили слова главы МИД Германии о «Северном потоке – 2»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в понедельник, 13 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) не может быть одобрен, так как пока не соответствует предписаниям европейского права в области энергетики.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала ZDF накануне. Тогда, по ее словам, нынешняя ситуация с одобрением газопровода в ФРГ связана с тем, что «требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми». Она сказала, что проблему обсуждали в ходе переговоров глав МИД стран Евросоюза.

При этом на следующий день Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода, напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

Комментируя первоначальное заявление немецкого политика и ее последующую ремарку, Ананских отметил, что Бербок — «министр молодой», возглавляет ведомство буквально пару недель и, видимо, здесь присутствует небольшое недопонимание процесса.

Российский парламентарий выразил надежду, что немецкий регулятор достаточно оперативно примет разрешение по газопроводу, с учетом приближающихся холодов и высоких цен на газ в ЕС. При запуске СП-2 стоимость топлива на европейских рынках, по его словам, должна упасть, что будет выгодны немецким потребителям, как компаниям, так и местным жителям.

Ананских выразил недоумение из-за затягивания немецким регулятором с разрешение на запуск СП-2 так как проект, по сути, является параллельным уже действующему «Северном потоку – 1», так как новый газопровод проложен практически в том же направлении и по тому же маршруту.

«Поэтому я все-таки рассчитываю, что в ближайшее время доброе регулятора будет получено и проект запустится», — заключил он.

Также в понедельник член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер заявил, что Бербок использует проект газопровода в качестве инструмента политических переговоров. При этом, по его словам, неясно, чьи интересы представляет министр, но точно не интересы населения Германии.

В свою очередь, оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG заявила, что прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие проекта применимым правилам и нормативным требованиям.

Как сообщалось 11 декабря, Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по СП-2. Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленые», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина. Об этом в статье заявил политобозреватель Йоханнес Лейтойзер.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Тогда в компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.