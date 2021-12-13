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В «Почте России» прокомментировали сообщения о субсидиях на запуск беспилотников

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Информация о запросе госсубсидий на запуск беспилотных грузовиков по трассе М11 Москва–Петербург находится в презентационных материалах к совещанию с рабочей группой при правительстве, подготовленных «Почтой России» по проекту «Беспилотный логистический коридор» (БЛК). Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе госкопании, комментируя сообщения СМИ о соответствующем запросе в понедельник, 13 декабря.

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«В качестве одного из возможных сценариев для компенсации убытков от перехода на беспилотные грузовики в 2024–2034 годах предлагалось субсидирование беспилотных доставок. Мы считаем, что это, в первую очередь, меры поддержки производителей и разработчиков технологии: транспорта и инфраструктуры для беспилотников», — указали в пресс-службе.

О том, что «Почта России» запросила субсидии у государства на сумму 1,336 млрд рублей на запуск беспилотных грузовиков по трассе М11 Москва–Петербург, сообщили ранее в понедельник «Ведомости». Отмечалось, что субсидии попросили из-за дороговизны беспилотников при невозможности в настоящее время компенсировать их цену за счет зарплат. При этом себестоимость такой доставки увеличивается у большинства перевозчиков на 8–18%.

Источник издания заявлял, что начало беспилотных перевозок почты по М11 планируется на 2024 год, а выход на окупаемость — на 2035-й.

В пресс-службе «Почты России» добавили, что презентационные материалы содержали, в том числе, информацию о том, что выход проекта на самоокупаемость прогнозируется в 2035 году. Однако о финальной экономической модели проекта БЛК можно будет говорить только после решения задач по оборудованию самой трассы, доработке имеющихся прототипов беспилотной техники и алгоритмов ее функционирования, согласованию и утверждению Экспериментального правового режима, выстраивания «эффективных логистических процессов», добавили там.

Экономика проекта будет зависеть в первую очередь от стоимости технологий и транспортных средств, подчеркнули в компании.

В конце октября департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили, что в столице в 2022 году могут запустить тестовую беспилотную курьерскую доставку. Там отметили, что, если эксперимент окажется удачным, беспилотники будут использовать для доставки грузов в городе.

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития рассказали «Известиям», что не получали от «Почты России» запрос о предоставлении субсидий на запуск беспилотных грузовиков по М11.

В начале октября «Почта России» сообщила в своем Telegram-канале, что хочет использовать разработанный в «Сколково» электрический трицикл для доставки небольших грузов получателям в Москве. Транспортное средство может передвигаться в любую погоду благодаря закрытой кабине и термоизоляции грузового отсека. Трицикл способен развивать скорость до 30 км/ч, а его грузоподъемность составляет 90 кг. Модель разработала нижегородская компания «Форвард».

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