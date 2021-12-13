В ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок из-за непогоды

Столичная Госавтоинспекция 13 декабря в своем официальном Telegram-канале попросила автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы.

«По прогнозам столичных синоптиков в вечерний час пик ожидается обильный снегопад, а в ночь образуется туман, что приведет к ухудшению видимости до 200–500 м. Такие условия не комфортны для управления автомобилем и не благоприятны для дорожной безопасности. С учетом прогноза просим автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД отметили, что если поездка неизбежна, то необходимо понижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Делать это следует только на пешеходных переходах. Кроме того, рекомендуется надеть яркую верхнюю одежду или прикрепить на нее световозвращающие элементы.

10 декабря сообщалось, что специалисты аналитического агентства «Автостат» провели опрос и выяснили, по какому принципу российские автовладельцы определяют, что им пора менять шины на новые.

Так, большинство респондентов (почти 66%) ответили, что для них главным ориентиром является степень износа протектора шин. Каждый 12-й опрошенный (8,2%) необходимость замены шин определяет по внешнему виду. Чуть меньше (7,7%) автовладельцев смотрят на количество оставшихся шипов.