Прямой эфир
Экономика
Решетников не исключил рост ВВП России по итогам года выше 4,2%
Наука
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
Общество
Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте
Общество
Минздрав продлил срок регистрации вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и генетикой
Мир
МИД РФ предупредил о риске новой конфронтации с НАТО
Общество
В МЧС предупредили москвичей о снегопаде и гололеде
Мир
В Великобритании назвали феноменальной скорость распространения «Омикрона»
Мир
Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
Экономика
В бундестаге раскритиковали заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке – 2»

Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал. Об этом 13 декабря сообщил адвокат парламентария.

Охотник на Охотном: как Госдума снимала неприкосновенность с Рашкина
Почему парламентарии не нашли оснований отказать в лишении коммуниста депутатского мандата

«Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует адвоката ТАСС.

Защитник добавил, что Следственный комитет просит суд запретить депутату покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

«В Басманный суд поступило ходатайство СК о запрете Рашкину определенных действий. Рашкин также прибыл в суд для участия в процессе. СК просил моему подзащитному запретить покидать жилище с 23:00 мск по 07:00 мск, а также общаться с другими фигурантами дела», — сказал адвокат.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021