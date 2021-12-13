Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте, вину он не признал. Об этом 13 декабря сообщил адвокат парламентария.

«Рашкину предъявили обвинение по ч. 2 статьи 258 Уголовного кодекса РФ, то есть за незаконную охоту, совершенную группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба. Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон», — цитирует адвоката ТАСС.

Защитник добавил, что Следственный комитет просит суд запретить депутату покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

«В Басманный суд поступило ходатайство СК о запрете Рашкину определенных действий. Рашкин также прибыл в суд для участия в процессе. СК просил моему подзащитному запретить покидать жилище с 23:00 мск по 07:00 мск, а также общаться с другими фигурантами дела», — сказал адвокат.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.