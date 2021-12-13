Профильный комитет Госдумы снял с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте

Профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал снять с повестки законопроект о QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил глава комитета Евгений Москвичев.

«Сняли с повестки дня рассмотрение законопроекта на совете Думы. Будем предлагать, чтобы 16 декабря законопроект о QR-кодах на транспорте не рассматривался в первом чтении. Продолжим над ним работу», — сказал он журналистам.

По словам главы комитета, нужно проследить, чтобы «система не давала сбоя», а граждане не испытывали неудобств, к примеру при покупке билета.

На вопрос, может ли законопроект быть принят в следующем году, Москвичев ответил, что конкретных дат и таких задач не ставится.

Ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Вместе с тем вице-спикер ГД Петр Толстой отметил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев заявил в свою очередь, что партия поддерживает этот законопроект в первом чтении. Он также подчеркнул, что его еще нужно будет доработать.

Комментируя законопроект о QR-кодах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подход российского лидера Владимира Путина о необходимости учета мнения людей и тщательной проработке законопроектов относится и к проекту закона про QR-коды в общественных местах. Представитель Кремля объяснил, что в ходе работы над документом стало ясно, что на настоящей стадии гарантировать негативные последствия для граждан сложно. В итоге было решено снять его с рассмотрения депутатов.