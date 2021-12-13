СК попросил запретить Рашкину выходить из дома ночью

Следственный комитет попросил запретить депутату от КПРФ Валерию Рашкину покидать дом с 23:00 до 07:00 из-за уголовного дела о нарушении правил охоты. Об этом в понедельник, 13 декабря, рассказал адвокат депутата Госдумы РФ Константин Лазарев.

Также Рашкину запрещено общаться с другими фигурантами уголовного дела.

«В Басманный суд поступило ходатайство СК о запрете Рашкину определенных действий. Рашкин также прибыл в суд для участия в процессе. СК просил моему подзащитному запретить покидать жилище с 23:00 мск по 07:00 мск, а также общаться с другими фигурантами дела», — сообщил адвокат ТАСС.

Ранее в этот день материалы дела в отношении Рашкина поступили в Басманный суд Москвы.

6 декабря прошел первый допрос фигуранта по делу. Депутат не стал раскрывать журналистам его подробности.

2 декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день депутат подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

До этого, 25 ноября, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.