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В Киеве ответили на слова Путина об обязательствах вернуть активы СССР

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Украина считает необоснованным говорить о том, что Киев не выполнил обязательства перед Москвой о передаче зарубежных активов СССР. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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В комментарии агентству Укринформ он напомнил, что раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно этому документу доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

Николенко отметил, что в 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Украина, в свою очередь, должна была передать РФ свою долю в активах СССР.

Он пояснил, что Россия якобы игнорировала требования предоставить информацию о стоимости украинских активов, из-за этого сделала невозможным ратификацию соглашения Верховной радой.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», — заключил Николенко.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» заявил, что Украина до сих пор не выполнила обязательство вернуть России активы бывшего СССР. По его словам, она должна была сделать это в обмен на погашение ее внешнего долга.

Он отметил, что долги были погашены, но обязательство о передаче Москве зарубежных активов выполнили не все. Так поступили ряд республик бывшего СССР, в том числе и Украина, добавил Путин.

В тот же день глава государства назвал трагедией распад СССР. По мнению президента, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

В июне российский лидер отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ.

Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, «кладовой» различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил глава государства.

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