Компанию из Корсакова подозревают в контрабанде рыбы на 11 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по факту контрабанды окуня в Японию. Статья — «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная в крупном размере».

Незаконные поставки окуня в Японию сахалинской рыбодобывающей компанией выявили Сахалинская таможня и управление ФСБ по области. По предварительным данным, поставки осуществлялись по контракту между российской фирмой из города Корсакова и японской компанией.

По двум партиям, общий вес которых был 8,7 т, таможенники установили расхождение в стоимости продукции по данным в декларациях и сведениям, которые подавались в контролирующие органы Японии. В результате таможенная стоимость оказалась занижена как минимум на 4,3 млн рублей.

По экспертной оценке, рыночная стоимость двух партий мороженого окуня составила 11,3 млн рублей.

Расследование продолжается. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы, пишет ИА SakhalinMedia.