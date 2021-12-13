Решетников не исключил рост ВВП России по итогам года выше 4,2%

Рост ВВП России по итогам 2021 года может превысить текущий официальный прогноз в 4,2%. Об этом заявил в понедельник, 13 декабря, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«В целом говорим о том, что за 10 месяцев у нас был рост 4,6%. По нашим оценкам, это позволяет даже чуть лучше наших оценок сейчас ожидать, чем те, что мы делали в августе—сентябре по итогам года», — сказал Решетников.

Ранее, 11 ноября, Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 3,9%, тогда как весной ожидала 2,7%.

5 ноября международное рейтинговое агентство Moody's также улучшило прогноз роста ВВП РФ на текущий год до 4,8%. В отчете указывалось, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье.

18 октября Решетников заявлял, что восстановление российской экономики исчерпалось, поэтому вряд ли рост ВВП по итогам 2021 года превысит прогноз в 4,2%. По его словам, в августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что рост ВВП может быть выше. Министр отмечал, что деловая активность замедлилась.