Материалы дела в отношении Рашкина поступили в суд

В Басманный суд Москвы поступил материал в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба инстанции.

Заявлены ходатайства следствия. Так, в качестве меры пресечения по уголовному делу о нарушении правил охоты Следственный комитет просит суд запретить политику покидать жилище с 23.00 до 07.00.

6 декабря прошел первый допрос фигуранта по делу. Депутат не стал раскрывать журналистам его подробности.

2 декабря «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина. В тот же день депутат подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося по ошибке. Он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Политик подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.