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В МЧС предупредили москвичей о снегопаде и гололеде

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С вечера 13 декабря до утра 14 декабря в Москве ожидаются мокрый снег, а также туман и гололедица. Об этом в понедельник предупредили в столичном главке МЧС России.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21 часа 13 декабря до 9 часов 14 декабря по городу Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег). В утренние часы местами туман с видимостью 200–700 м, гололед. На дорогах — гололедица», — сказано в опубликованном сообщении.

Автолюбителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать обгонов и других внезапных маневров.

Пешеходам при движении в тумане следует обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Также гражданам рекомендовали быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.

Как ранее в этот день предупредил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков, на смену морозу в Москву придет самый сильный снегопад с начала зимы.

Снег начнется во второй половине дня понедельника и будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря. За 12–13 часов выпадет около 10 см. Высота снежного покрова увеличится до самого высокого значения сезона, до 22–25 см, предупредил Старков в беседе с «Известиями».

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